Australische minister van Buitenlandse Zaken stapt op

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop heeft zondag haar ontslag ingediend. “Het was een eer”, schrijft ze op Twitter. Ze gaat verder als parlementariër.

Vorige week werd Malcolm Turnbull door zijn eigen partij vervangen als premier. Bishop had zich kandidaat gesteld als opvolger van Turnbull maar lag er na de eerste stemronde uit. Uiteindelijk werd de minister van minister van Financiën Scott Morrison gekozen als premier. Turnbull reageert via Twitter op het vertrek en bedankt Bishop voor haar “loyaliteit en vriendschap”. Hij schrijft: “Vandaag hebben we de beste minister van Buitenlandse Zaken van Australië verloren.”

Onrustig

Bishop was sinds 2013 minister van Buitenlandse Zaken. Ook was ze tot 2018 ruim tien jaar plaatsvervangend partijleider. Ze was de eerste vrouwelijke plaatsvervangend partijleider van de Liberal Party.

Het is onrustig in de Australische politiek. Eerder deze week bood minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton zijn ontslag aan nadat hij tevergeefs had geprobeerd om Turnbull weg te krijgen. Een paar dagen daarna moest Turnbull alsnog het veld ruimen. Hij is de vijfde premier in acht jaar tijd die wordt afgezet. In februari moest vicepremier Barnaby Joyce aftreden nadat hij in opspraak was geraakt vanwege een buitenechtelijke affaire met een medewerker. Morrison is de zevende premier in tien jaar tijd.