Amerikaanse senator John McCain op 81-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse senator John McCain is zaterdag op 81-jarige leeftijd thuis in Arizona overleden. Zijn kantoor maakte zijn overlijden bekend. “Toen hij overleed waren zijn vrouw Cindy en hun familie bij de senator aanwezig. Ten tijde van zijn dood heeft hij de Verenigde Staten van Amerika zestig jaar trouw gediend”, luidt de verklaring uit Washington.

De Republikeinse politicus was al geruime tijd ernstig ziek. Vrijdag maakte zijn familie bekend dat de behandeling van zijn hersentumor was gestaakt. Zijn familie schreef toen dat “de verdere ontwikkeling van de ziekte en de onverbiddelijke voortgang van zijn leeftijd, hun vonnis hebben geveld”.

McCain maakte een jaar geleden bekend dat hij een agressieve hersentumor had. Eerder werd hij al behandeld voor huidkanker. Ondanks de nieuwe fysieke tegenslag in 2017 bleef hij politiek actief en uitgesproken. Desalniettemin was de Republikein sinds december niet meer in het Capitool in Washington geweest.

Medeleven

Amerikaanse politici hebben op Twitter hun medeleven uitgesproken, waaronder president Donald Trump.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 augustus 2018

Ook Barack Obama, van wie McCain in 2008 de presidentsverkiezingen verloor, betoogde zijn medeleven aan de familie via Twitter. Hij schrijft dat ondanks de verschillen tussen beiden, ze Amerika zagen als een plaats waar alles mogelijk is en dat op hun eigen manier zo goed mogelijk probeerden te koesteren.