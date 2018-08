Afghaanse president weigert ontslag drie topfunctionarissen

De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft zondag het ontslag van twee ministers en een topfunctionaris geweigerd. De drie hadden zaterdag hun ontslag ingediend, meldt persbureau Reuters. Een woordvoerder schreef in een verklaring dat de president ze heeft gevraagd om hun taken voort te zetten en “te werken aan de verbetering van de veiligheidssituatie”.

De minister van Defensie Tariq Shah Bahrami, de minister van Binnenlandse Zaken Wais Barmak en de directoraat-generaal (dg) Veiligheid Masoom Stanekzai dienden hun ontslag in enkele uren nadat de nationaal veiligheidsadviseur Hanif Atmar was opgestapt. Hoewel Atmar geen officiële reden heeft gegeven voor zijn vertrek, noemde hij in zijn ontslagbrief dat er “serieuze verschillen” waren ontstaan in beleidsopvattingen tussen hem en de regering. Atmar was sinds 2014 veiligheidsadviseur en daarmee een van de machtigste overheidsfunctionarissen van het land.

Onveilig

Hoewel president Ghani het vertrek van Atmar had geaccepteerd, instrueerde hij de drie topfunctionarissen zondag hun werk voort te zetten en te zoeken naar oplossingen om nieuwe aanslagen te voorkomen. De veiligheidssituatie in Afghanistan is de afgelopen tijd sterk verslechterd in de aanloop naar de parlementsverkiezingen op 20 oktober. Vorig jaar kwamen 1.662 burgers om het leven bij aanslagen, naar verwachting zal het dodental dit jaar hoger uitvallen. Vorige week kwamen 35 mensen om het leven bij een aanslag van de Talibaan in de stad Ghazni. Begin augustus vielen bij een dubbele aanslag op een shi’itische moskee in het oosten van het land tientallen doden.