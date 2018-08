Afghaanse leider Islamitische Staat gedood bij aanval

Bij een luchtaanval op doelen van Islamitische Staat (IS) is zaterdagnacht de Afghaanse leider van de terreurgroep gedood. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de Afghaanse autoriteiten.

IS’ eigen persbureau Amaq heeft de dood van Abu Saad Erhabi nog niet bevestigd. De Afghaanse inlichtingendienst NDS meldt volgens Reuters ook de dood van tien andere IS-leden. Bij de aanval in de provincie Nangarhar, vlak langs de grens met Pakistan, zouden ook grote hoeveelheden wapens en munitie van IS vernietigd zijn. Afghaanse troepen hebben de aanval met buitenlandse hulp uitgevoerd.

Afghanistan is inmiddels het strijdtoneel van zowel het Afghaanse regeringsleger, de Talibaan als IS. En iedereen vecht er met iedereen.

Islamitische Staat heeft sinds 2015 een Afghaanse tak die volgens recente Amerikaanse schattingen zo’n 2.000 leden telt. Saad Erhabi is volgens Reuters de vierde Afghaanse IS-leider die sinds 2017 gedood is.

Abu Bakr al-Baghdadi, leider van het door IS uitgeroepen kalifaat, lijkt deze week juist voor het eerst in bijna een jaar een teken van leven te hebben gegeven. In een audioboodschap riep hij volgelingen op de strijd voor het door IS begeerde kalifaat voort te zetten.