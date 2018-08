140.000 varkens geruimd na uitbraak pest in Roemenië

In Roemenië is de zeer dodelijke Afrikaanse varkenspest uitgebroken op de grootste varkensboerderij van het land. Om die reden worden vanaf maandag alle 140.000 dieren op de boerderij geruimd. Dat meldt persbureau Reuters zondag op gezag van de nationale inspectiedienst voor voedselveiligheid.

Het complex bestaat uit drie aaneengesloten boerderijen en is gelegen in Braila, in het zuiden van het land. De uitbraak van de ziekte werd bevestigd nadat monsters naar een laboratorium waren gestuurd.

Via de rivier verspreid

De uitbraak ontstond vermoedelijk doordat de megaboerderij water gebruikte uit de nabijgelegen rivier Donau. Kleine veehouders hebben hier lijken van besmette varkens in gedumpt. Daardoor heeft het virus zich via het rivierwater kunnen verspreiden.

In Roemenië zijn de afgelopen tijd honderden uitbraken gemeld van de Afrikaanse varkenspest. Dat betrof echter bijna alleen beesten die worden gehouden in achtertuinen en kleine boerderijen. Tot nu toe zijn er al zo’n honderdduizend varkens geruimd.

De Afrikaanse varkenspest kan ook op wilde zwijnen worden overgedragen. De afgelopen jaren heeft de ziekte vaker de kop opgestoken in Oost-Europa, onder meer in Hongarije, Rusland, Polen en Oekraïne. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.