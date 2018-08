Veertien doden bij busongeluk in Bulgarije

Bij een busongeluk in het noordwesten van Bulgarije zijn zaterdag ten minste vijftien mensen om het leven gekomen. Het voertuig raakte van de weg en stortte vervolgens twintig meter naar beneden. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de zogeheten Iskar-kloof, 20 kilometer van hoofdstad Sofia.

Er vielen ook 27 gewonden, van wie sommigen zich in kritische toestand bevinden. Ze zijn naar een ziekenhuis in Sofia gebracht. Hoe de bus met toeristen van de weg is kunnen raken is nog onbekend, meldt persbureau AFP.

Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Wel heeft de Bulgaarse regering voor maandag al een dag van nationale rouw afgekondigd.

Plek van het ongeluk bij benadering: