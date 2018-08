Russisch oppositieleider Navalny weer opgepakt

De Russische oppositieleider Alexei Navalny is zaterdag opnieuw gearresteerd. Het is nog onbekend waarom Navalny, die bekendstaat als een fel criticus van president Vladimir Poetin, is opgepakt. Een woordvoerder van de oppositieleider heeft volgens persbureau Reuters de arrestatie bevestigd.

De Rus is na de politieactie naar een bureau nabij zijn huis in Moskou gebracht. Mogelijk willen de ordediensten met de arrestatie een signaal afgeven. Navalny heeft Russen in het hele land opgeroepen in september de straat op te gaan om te demonstreren tegen verhoging van de pensioenleeftijd. Poetin wil dat mannen niet op hun 60ste maar pas op hun 65ste stoppen met werken, terwijl de pensioenleeftijd voor vrouwen van 55 naar 63 moet gaan.

Het pensioenplan werd aangekondigd op de dag dat het wereldkampioenschap voetbal in Rusland begon. Het leidde begin juli al tot verscheidene protesten.

Vaker opgepakt

Navalny wordt vaker opgepakt. Zo werd er afgelopen januari een inval gedaan bij zijn hoofdkantoor in Moskou, waarna de Rus kortstondig werd vastgezet. In mei werd hij bij een anti-Poetindemonstratie opnieuw gearresteerd.

Navalny deed dit voorjaar niet mee aan de presidentsverkiezingen nadat hij werd uitgesloten van deelname.