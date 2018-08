Rohan Dennis eerste leider in Vuelta

De Australiër Rohan Dennis is de eerste drager van de leiderstrui in de Vuelta d’Espana. De renner van BMC won de openingstijdrit van 8 kilometer in een tijd van 9.39 minuten. Tweede in de proloog werd Michael Kwiatkowski. Hij verloor zes seconden. Van de klassementsrenners reed Wilco Kelderman de snelste tijd.

Lange tijd ging de vroeg gestarte Dylan van Baarle aan de leiding. Onder meer Richie Porte, erkend tijdrijder en een van de kanshebbers voor eindwinst, kwam niet aan de tijd van de Nederlander. De eerste renner die er wel onder dook was de Portugees Nelson Oliveira. Later reden alleen Victor Campenaerts, Kwiatkowski en Dennis een betere tijd. Van Baarle eindigde daardoor als vijfde.

Kelderman reed met 10.02 de tiende tijd en was de beste van de renners met klassementsaspiraties. Bauke Mollema, die vooraf aangaf voor ritzeges te gaan, kwam tot 10.07, nummer vijf in de Tour Steven Kruijswijk tot 10.09.

Favorieten

Aan de start van de Vuelta staan veel renners die op papier als kanshebbers te beschouwen zijn, maar niet allen willen ze ook meedoen voor eindwinst. Zo gaf de van een blessure teruggekeerde Vincenzo Nibali aan de Ronde van Spanje vooral te zien als voorbereiding op het wereldkampioen later dit jaar. Hij reed een tijd van 10.20.

Simon Yates, die lange tijd aan de leiding stond in de Giro d’Italia maar twee dagen voor de finish capituleerde, reed 10.08. De favoriet bij de bookmakers, Miguel Angèl Lopez, kwam over de streep in 10.14.

Tijden van de overige favorieten: