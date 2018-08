Oud-wielrenner Javier Otxoa overleden (43)

Oud-wielrenner Javier Otxoa is vrijdag op 43-jarige leeftijd overleden. Otxoa kwam gedurende vijf jaar uit voor de wielerploeg van Kelme en won in 2000 een bergetappe van de Tour de France. Hij kreeg vooral bekendheid omdat hij als wielrenner actief bleef nadat hij in 2001 een ernstig auto-ongeluk overleefde. De Bask won als paralympiër goud op de Spelen van 2004 en 2008.

Javier Otxoa kwam in 1997 in dienst van de ploeg Kelme-Costa Blanca. Zijn beste prestatie in de Tour de France zette hij neer in 2000, toen hij als dertiende eindigde in het eindklassement en een bergetappe won. Bij de regenachtige beklimming van de Hautacam reed de Baskische renner weg van medevluchter Nico Mattan, en kwam na de resterende 155 kilometer alleen over de streep.

Auto-ongeluk

Op 15 februari 2001 werd Javier Otxoa samen met zijn tweelingbroer Ricardo tijdens een trainingsronde aangereden door een automobilist. Ricardo overleed aan zijn verwondingen en Javier lag meer dan een maand in coma, maar overleefde het ongeluk uiteindelijk toch. De automobilist die de broers schepte kreeg een rijontzegging en een boete.

Javier Otxoa besloot na zijn ontslag uit het ziekenhuis weer op de fiets te stappen, hoewel hij als gevolg van het ongeluk nooit meer zijn oude niveau haalde. Wel kwalificeerde hij zich voor de Paralympische Spelen in Athene van 2004, waar hij goud won op de tijdrit en zilver op de individuele achtervolging op de baan. Vier jaar later won Otxoa bij de Spelen in Beijing goud op de tijdrit en zilver op de weg.

Otxoa overleed in zijn woonplaats Alhaurín de la Torre aan de gevolgen van een chronische ziekte.