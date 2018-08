Omzet Nederlandse drugshandel 18,9 miljard euro

Nederlandse drugscriminelen hebben internationaal “een toppositie”. De verkoopwaarde van in Nederland geproduceerde xtc en amfetamine lag vorig jaar wereldwijd op ten minste 18,9 miljard euro, waarvan zeker 3 tot 5 miljard in de zakken van Nederlandse drugscriminelen is beland. Nederland heeft gefaald in de consequente aanpak van drugcriminaliteit, waarschuwt de Nederlandse politieacademie in een zaterdag verschenen rapport.

Lees deze reportage uit Kaatsheuvel: ‘We zijn allemaal in gevaar gebracht’

Het is voor het eerst dat is berekend hoeveel er in Nederland wordt verdiend met synthetische drugs, al benadrukken de onderzoekers dat deze schattingen “altijd grofmazig” zijn. Het onderzoek is zeer kritisch op de Nederlandse bestrijding van drugscriminaliteit. Volgens de onderzoekers heeft het de afgelopen jaren ontbroken aan “voldoende, volhardende en toegewijde capaciteit en een constant brede internationale aanpak”, terwijl de aanpak “topprioriteit” zou moeten hebben.

Aantrekkelijk

Nederland is aantrekkelijk voor de productie van synthetische drugs omdat de pakkans laag is, “zeker voor topcriminelen die afstand bewaren tot het criminele handwerk”. Te weinig opsporingsambtenaren zijn bezig met strafrechtelijk onderzoek naar de drugsproductie, schrijft de politieacademie. Ook de relatief lage strafmaat en de “tolerante houding” ten opzichte van gebruik en productie van synthetische drugs maken het aantrekkelijk. Bovendien is de ligging en infrastructuur in Nederland gunstig voor ondernemers in alle branches, dus ook de illegale handel.

De politie waarschuwde al eerder voor drugscriminaliteit: ‘Narcostaat’ Nederland groeit bijna ongehinderd

De onderzoekers waarschuwen dat de drugswereld is veranderd, met “meer onzekerheden en concurrentie voor de criminelen en met meer geweld”. Ze schrijven dat illegale laboratoria voor gevaarlijke situaties kunnen leiden in woonwijken en dat afvaldumping zorgt voor milieu- en natuurvervuiling. “De georganiseerde drugscriminaliteit leidt inmiddels tot veel geweld en tot onrechtvaardige verhoudingen.”

Het grootste deel van de productie van xtc in Nederland is voor de export naar het buitenland bestemd waar het veel meer geld oplevert. Het produceren van één pil kost in Nederland zo’n twintig cent terwijl de verkoop van die pil in Nederland 2 tot 5 euro oplevert, in Zweden 13 euro en in Australië ongeveer 20 euro.