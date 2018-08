Hamilton pakt pole op nat Spa, Verstappen kan niet profiteren

Het had er in gezeten. Hij wist het. Max Verstappen kreeg de regen die nodig was om kans te maken op een verrassing, misschien zijn eerste pole position ooit. Op Spa-Francorchamps nog wel, zijn officieuze thuisrace. Het gat met Ferrari en Mercedes was enorm geweest toen het droog was. Een seconde, meer nog. Maar Red Bull timede verkeerd in de natte derde kwalificatiesessie. Verstappen reed naar plek zeven, WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) naar zijn 78ste pole, voor Sebastian Vettel (Ferrari).

Timing is essentieel in omstandigheden zoals die laat op de zaterdagmiddag in Spa. Niets mis met de timing van de regen zelf, die was zelfs perfect: precies tussen de tweede en derde kwalificatiesessie in. Maar de omstandigheden veranderen snel als het nat is. Een bui is nooit even zwaar en als er regen valt, droogt het asfalt ook snel op. Dus wanneer ga je? Wanneer maak je de beste kans op een goed resultaat, dat zelfs voor de mindere teams in natte omstandigheden haalbaar is? Zoals Vettel naderhand zou zeggen: “Je weet niet wanneer het droger wordt, of er meer buien komen.”

Grootste risico nam Force India, dat als enige team na een proefrondje rondglijden op het langste circuit van het jaar niet op de regenbanden overging. Terwijl de rest het wel voor gezien hield op de droogweerbanden, die uiteraard de snelste tijd zouden opleveren, bleven Sergio Perez en Esteban Ocon buiten. Een foute keuze, maar er was nog tijd genoeg.

Benzine

Red Bull nam de gok door snel naar buiten te gaan op de ‘intermediate’-regenband (voor niet al te zware regenval), waarschijnlijk in de hoop op nog meer regen. Hoop dus dat de eerste snelle ronde niet meer verbeterd zou worden. Even stond Verstappen boven aan de tijdenlijst. Maar nadat Kimi Raikkonen (Ferrari) al iets onder de tijd was gedoken, kreeg hij over de boordradio te horen dat er niet nog een snelle ronde in zat, want er zat niet meer genoeg benzine in de tank. Gegokt en verloren, zou je kunnen zeggen. Of een tactische fout.

Weer kon Red Bull dit jaar niet profiteren van de regen die ze een uitgelezen kans op een bonusresultaat had kunnen geven. Voor de zomerstop stelden Verstappen en teamgenoot Daniel Ricciardo al teleur in de kwalificatie in Hongarije. Terwijl de Red Bull in het verleden juist erg goed bleek in de regen, en met name Verstappen dan een voordeel had.

Wie wel profiteerde? Force India, uiteindelijk toch. Esteban Ocon mocht voor het eerst aanschuiven bij de persconferentie dankzij zijn derde startplek. Ploeggenoot Sergio Perez start vanaf plek vier. En dat in een tijd vol onzekerheid over het team, en over waar de coureurs volgend jaar rijden, met name groot talent Ocon. Het team werd in de zomer gered door een consortium onder leiding van de Canadese zakenman Lawrence Stroll, vader van Williams-coureur Lance Stroll.

Voor dit weekend werd bekend dat het tijdelijk onder de naam Racing Point Force India verdergaat. De coureurs verloren hun punten niet, maar het team wel, en dus ook het prijzengeld. Geen betere nieuwe start te bedenken voor het team dan dit kwalificatieresultaat. Allemaal dankzij een beetje regen.