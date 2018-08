Elon Musk haalt Tesla toch niet van de beurs

Tesla-topman Elon Musk heeft vrijdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt dat hij de elektrische autobouwer toch niet van de beurs haalt. Musk schreef in een blogpost dat aandeelhouders hem ervan overtuigd hebben dat Tesla het beste op de beurs kan blijven:

“Hoewel de meerderheid van de aandeelhouders waarmee ik heb gesproken zei dat ze bij Tesla zouden blijven als we weer privaat zouden worden, was het sentiment, in een notendop, ‘doe dit alsjeblieft niet’.”

Ook zouden institutionele beleggers hebben aangegeven dat zij volgens wet- en regelgeving niet zo veel in een privaat bedrijf mogen investeren. Na de gesprekken heeft Musk de raad van bestuur geïnformeerd dat hij het plan wil loslaten.

Profiel Elon Musk: Een getroebleerde geest met superheldenimago

72 miljard dollar

In augustus verraste Musk vriend en vijand door via Twitter bekend te maken dat hij overwoog om Tesla bij een prijs van 420 dollar per aandeel weer een privaat bedrijf te maken. In totaal zou de opbrengst 72 miljard dollar (bijna 62 miljard euro) zijn. Musk, die Tesla in 2003 oprichtte en een vijfde van de aandelen bezit, beweerde dat de financiering voor een eventuele transactie al rond was. In de uren na de bekendmaking schoot de koers van Tesla zo hard omhoog dat de handel stilgelegd moest worden.

Volgens het aanvankelijke plan zou de deal niet via een standaard verkoopprocedure gaan, waarbij alle aandeelhouders hun aandelen zouden verkopen en de overname met geleend geld zou worden rondgemaakt. In plaats daarvan zou twee derde van de Tesla-aandeelhouders hun eigenaarschap vasthouden, zodat er veel minder schulden gemaakt hoefden te worden.

In de blog van vrijdag wordt niet duidelijk wat Musk nu wel voor ogen heeft met Tesla. Er loopt nog een aantal rechtszaken en een onderzoek naar de juistheid van de tweet van Musk. Daarnaast kampt het bedrijf met een schuld van 11 miljard dollar en is het verlieslijdend. Er zijn nog altijd met problemen bij de productie en levering van het type Model 3.