Ajax wint met ruime cijfers van FC Emmen (5-0)

Ajax heeft zaterdag een eenvoudige overwinning geboekt op FC Emmen. De ploeg van trainer Erik ten Hag won voor het eerst deze competitie met ruime cijfers: 5-0. Klaas-Jan Huntelaar scoorde tweemaal.

Net als afgelopen woensdag tegen Dinamo Kiev kwamen de Amsterdammers ook nu vroeg op voorsprong. Hakim Ziyech strafte een fout van Emmen-verdediger Tim Siekman af. Ajax zette vervolgens meteen druk op zoek naar een tweede treffer. Die viel nog voor rust via Klaas-Jan Huntelaar. De spits scoorde uit de rebound.

Huntelaar was dertien minuten na de rust opnieuw het eindstation van een succesvolle aanval van Ajax. De aanvaller werd daarna, met het oog op de terugwedstrijd in Kiev komende week, naar de kant gehaald. Het veranderde niet veel aan de aanvalsdrift van de Amsterdammers. Dusan Tadic zette na 70 minuten de 4-0 op het scorebord. Een eigen doelpunt van Glenn Bijl (Emmen) zorgde voor de 5-0 eindstand.

Ajax verdedigt dinsdag in Kiev een 3-1 voorsprong. De winnaar over twee duels plaatst zich voor de Champions League.

FC Groningen wint eerste wedstrijd

Elders op de velden won FC Groningen voor het eerst deze competitie. De ploeg van nieuwe trainer Danny Buijs won op de Vijverberg met 0-1 bij promovendus De Graafschap.

Hoewel de Superboeren in de eerste helft de betere ploeg waren, kwamen de Groningers kort voor rust op voorsprong. Michael Breij scoorde met het hoofd uit een voorzet van Tim Handwerker. Ajax-huurling Matteo Cassiera had na een uur spelen de kans om de wedstrijd te beslissen maar verzuimde. Groningen-keeper Sergio Padt redde in de slotfase nog enkele keren knap op doelpogingen van De Graafschap.