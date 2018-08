Achttien doden bij brand in Chinees hotel

In de Chinese stad Harbin zijn zaterdagochtend zeker achttien mensen omgekomen bij een brand in wellnesshotel. Dat meldt de Chinese staatstelevisie. Negentien mensen raakten gewond.

De brand brak zaterdagochtend vroeg uit rond 04.00 uur (lokale tijd) en rond 07.50 uur had de brandweer het vuur onder controle. De brandweer trof de stoffelijke resten van zestien mensen aan in het uitgebrande gebouw. Twee anderen stierven in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

In het land komen branden met een dodelijk afloop relatief vaak voor omdat veiligheidsvoorschriften vaak niet goed worden nageleefd. In april kwamen bij een brand in een karaokebar in het zuiden van China achttien mensen om het leven. Bij een brand in een appartementencomplex in de hoofdstad Peking kwamen in november nog negentien mensen om. In 2010 brandde een woontoren in Shanghai uit waarbij 58 mensen omkwamen. De Chinese regering zegt de brandveiligheid in het land te verbeteren.