VN-functionaris veroordeelt luchtaanvallen van coalitie in Jemen

Een hooggeplaatste functionaris van de Verenigde Naties heeft vrijdag felle kritiek geuit op de luchtaanvallen die door de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië worden uitgevoerd in Jemen. Die kostten donderdag nog 22 kinderen en vier vrouwen het leven.

Volgens Mark Lowcock, de ondersecretaris van het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) moet er “een onpartijdig, onafhankelijk en snel onderzoek” komen naar recente incidenten. Hij refereerde daarbij niet alleen aan het bombardement van donderdag, maar ook aan een aanval van twee weken geleden waarbij ook veel kinderen zijn omgekomen.

De luchtaanval van donderdag werd uitgevoerd in het district Al Durayhimi in Hodeida. De gedode burgers zouden op de vlucht zijn geweest. Op 10 augustus werd in de stad Saada een schoolbus vol kinderen getroffen door een bom van de coalitie. Toen vielen 51 doden, onder wie 40 kinderen.

Ngo kritisch over coalitie

Lowcock voegt zich in zijn kritiek bij de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, die ook een onafhankelijk onderzoek wil. Vrijdag publiceerde de non-gouvernementele organisatie Human Rights Watch een negentig pagina’s tellend rapport over de coalitie, die in Jemen probeert Houthi-rebellen terug te drijven.

Vorige week zei de coalitie de vele burgerdoden te betreuren, maar noemde ze de actie waarbij de schoolbus werd getroffen “een legitieme militaire operatie”. Volgens de ngo doet de internationale troepenmacht te weinig om burgerdoden te voorkomen. HRW schrijft dat de speciale commissie die namens de coalitie onderzoek doet naar dergelijke gebeurtenissen, daarin “ernstig tekortschiet”.