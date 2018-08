Toeristen uit Egyptisch hotel gehaald na sterfgevallen

Reisorganisatie Thomas Cook haalt 307 klanten weg uit een hotel in de Egyptische badplaats Hurghada. Dinsdag werd daar een ouder Brits echtpaar dood aangetroffen onder omstandigheden die voor Thomas Cook nog altijd onduidelijk zijn. Het scenario van een koolmonoxidevergiftiging is wel al uitgesloten.

Omdat signalen binnenkwamen dat meer hotelgasten ziek werden is ervoor gekozen alle vakantiegangers die via Thomas Cook geboekt hadden te evacueren. Onder hen waren 10 Nederlanders, 21 Belgen en 72 Duitsers. Alle andere Thomas Cook-klanten waren Brits. Een aantal van hen heeft aangegeven terug naar huis te willen. Een Belgische familie deed dat ook. Voor alle andere gasten is vervangend verblijf geregeld in de Egyptische badplaats.

Het echtpaar John en Susan Cooper (69 en 64 jaar) werd dinsdagnacht dood aangetroffen in het hotel. In het onderzoek dat daarna is gestart is koolmonoxidevergiftiging uitgesloten als doodsoorzaak, maar zijn verder alle opties nog open. In Britse media werd gezegd dat de twee een hartaanval kregen, maar dat kan een woordvoerder van Thomas Cook niet bevestigen. Het Steigenberger Aqua Magic Hotel wordt nu uitgekamd, met medewerking van het hotel zelf. “Van het zwembad tot aan het restaurant’, aldus de woordvoerder.

Steigenberger is een internationale keten met 52 hotels in Europa, Afrika en Azië. Die in Hurghada werd in juli nog aan een test van Thomas Cook onderworpen, en haalde volgens de reisorganisatie toen een score van 96 procent.