Sterke groei woningwaarde voor derde jaar op rij

Nederlandse huiseigenaren hebben de waarde van hun woning voor een derde jaar op rij zien stijging. De WOZ-waarde (staat voor: waardering onroerende zaken) bedroeg op 1 januari 2018 gemiddeld 230.000 euro, een stijging van 6,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Dit betekent dat de WOZ-waarde in 2017 bijna twee keer zo snel is toegenomen als in 2016.

Lees over de CBS-cijfers een jaar geleden: WOZ-waarde Amsterdam op recordhoogte

Wederom zag de woningmarkt in Amsterdam de sterkste groei: daar steeg de gemiddelde woningwaarde met ruim 17 procent, van 290.000 euro naar 340.000 euro. De afgelopen vijf jaar is de gemiddelde waarde in de hoofdstad maar liefst met bijna 48 procent toegenomen. Ook buurgemeenten zagen een sterke groei. Zo steeg de woningwaarde in Amstelveen met 15,5 procent en in Haarlem met ruim 14 procent. Utrecht ligt ook aanzienlijk boven het gemiddelde: daar steeg de WOZ-waarde met 11,5 procent.

Van alle provincies zag daarom, niet verrassend, Noord-Holland de grootste stijging in WOZ-waarde: ruim 11 procent naar 288.000 euro. De kleinste stijging was in Zeeland, met ruim 2 procent tot 194.000 euro. Groningen heeft de laagste gemiddelde woningwaarde, die nam toe van 157.000 euro naar 165.000 euro.

De WOZ-waarde is een schatting die bepaalt hoeveel onroerendezaakbelasting een eigenaar dat jaar moet betalen. Daarnaast worden gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting ermee vastgesteld. De WOZ-waarde komt met een jaar vertraging, omdat woningen worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.