Mijn moeder van 85 gaat een paar dagen bij een oude jeugdvriendin logeren. Ze durft niet goed meer te rijden op haar onbekende wegen en schakelt mijn broer in. Hij komt haar op een avond ophalen. Onderweg geeft de stem van de gps de te volgen route aan. Mijn moeder: „Goh, die vrouw maakt ook wel lange uren.”

