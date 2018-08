Australische premier weggestemd door eigen partij

De Australische Liberal Party heeft premier Malcolm Turnbull vrijdag vervangen door minister van Financiën Scott Morrison. Daarmee is Morrison de zevende Australische premier in tien jaar tijd.

Turnbull overleefde dinsdag nog een stemming binnen de Liberal Party over zijn leiderschap (48 versus 35 stemmen). Toen was zijn uitdager partijgenoot Peter Dutton, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken. Hij zei dat er “een verandering nodig is om de aanstaande federale verkiezingen te kunnen winnen”.

Dutton bood na het verlies van die stemming zijn ontslag als minister aan. Van de 23 andere ministers sloten zich nog negen anderen aan die eveneens twijfelden aan het leiderschap van Turnbull. Dutton liet toen al weten opnieuw een couppoging te ondernemen.

Tweede couppoging

Voormalig premier Turnbull liet donderdag weten op te stappen indien bij een nieuwe couppoging de meerderheid van zijn partij voor zijn vertrek zou stemmen. Vrijdagochtend (Australische tijd) werd duidelijk dat een meerderheid bij die tweede poging voor het vertrek van Turnbull was.

Bij de stemming van vrijdag deden drie kandidaten mee. Naast Morrison waren dat de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton en buitenlandminister Julie Bishop. Bishop werd in de eerste ronde al weggestemd. In de beslissende ronde won Morrison van Dutton met een verschil van vijf stemmen (45 versus 40).

Maatregelen

Turnbull lag onder vuur wegens maatregelen die zijn partijgenoten niet konden waarderen. Hij wilde onder meer de uitstoot van broeikasgassen met 26 procent terugbrengen om vast te houden aan het VN-klimaatakkoord van Parijs.

Volgens conservatieve partijleden zouden de maatregelen de economische groei belemmeren. Ondanks dat Turnbull die plannen introk, bleef het onrustig binnen de Liberal Party. Turnbull is de derde premier in tien jaar tijd die zijn positie verliest wegens een klimaatconflict.