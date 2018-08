Rutte: cartoonwedstrijd profeet is vrijheid van meningsuiting

Gevraagd naar de plannen van PVV-leider Geert Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren, heeft premier Rutte gezegd dat hij het zelf niet zou doen. Wel zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie in Den Haag volgens persbureau ANP dat de plannen van Wilders onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Volgens Rutte heeft Wilders het volste recht om de wedstrijd te organiseren, maar enthousiast is de premier er niet over. “Niet alles wat gezegd mág worden, hoeft gezegd te worden”, aldus Rutte, die zich afvroeg wat het doel is van Wilders met deze actie. “Zijn doel is toch niet een debat te voeren over de islam? Zijn doel is toch provocerend te zijn? Dat mag, maar dan kunnen we als kabinet toch duidelijk maken dat dit iets is wat hij doet?”

Lees ook: Wedstrijd Wilders wekt woede moslims

Eerder deze week zei Buitenlandminister en Ruttes partijgenoot Stef Blok ook al dat hij zelf niet achter de cartoonwedstrijd stond. Onlangs kwam Blok nog onder vuur vanwege omstreden uitspraken over migratie en omdat hij Suriname een failed state noemde. De minister gaf aan dat hij de regering van Pakistan, waar afgelopen week ophef ontstond, zou proberen uit te leggen dat het een actie is van Wilders en niet van de Nederlandse regering.

Wilders kondigde in mei al aan een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te willen organiseren in de Tweede Kamer. Deze week ontstond daar in Pakistan grote ophef over. In de hoofdstad Islamabad betoogden enkele duizenden mensen bij de Nederlandse ambassade.