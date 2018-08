Zeepaardje zo klein als een rijstkorrel

Wie : Hippocampus japapigu Wat : Piepklein zeepaardje Waar : Izu-eilanden, Japan Dit zeepaardje is 15 millimeter lang. Dat is even klein als een rijstkorrel. De goed gecamoufleerde vis was tot nu toe aan de aandacht van biologen ontsnapt, maar deze week maakten onderzoekers het bestaan van de soort in het tijdschrift Zookeys bekend. Duikers hadden het mini-zeepaardje eerder al gezien en gefotografeerd rond koraalriffen van de Izu-eilanden, een groep vulkanische eilanden 287 kilometer ten zuiden van Tokio. Biologen vingen het eerste exemplaar op 15 meter diepte, met een schepnetje.

Mol met dicht ooglid

Foto Bonn zoological Bulletin

Wie: Talpa martinorum

Wat: Een mol

Waar: Thracië

Europa heeft een mol erbij. Biologen constateren dat mollen in oostelijk Bulgarije en Europees-Turkije tot een andere soort behoren dan de gewone mol die in de rest van Europa leeft, Talpa europaea. De Thracische mol heeft een dicht ooglid, is iets kleiner dan de gewone mol en één kies mist een richel die de gewone mol wel heeft. De Thracische mol is vernoemd naar twee Russische zoölogen die in de jaren 20 Rusland zijn ontvlucht en tussen de twee oorlogen veel : het echtpaar Vladimir en Jevgenija Martino. Vladimir is met meerdere vernoemingen geëerd, maar Jevgenija is bijna vergeten. Om dat onrecht recht te zetten, benadrukken de biologen dat deze mol naar beide Martino's is vernoemd. De nieuwe mol is beschreven in het Bonn zoological Bulletin.