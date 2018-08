RvS: Lily en Howick mogen worden uitgezet naar Armenië

De Armeense kinderen Lily (12) en Howick (13) mogen worden uitgezet naar Armenië. Dat heeft de Raad van State vrijdag bepaald in een zaak die was aangespannen door de advocaten van de kinderen. Volgens hen zou Justitie te weinig geregeld hebben voor de kinderen in Armenië en brengt dat hun ontwikkeling in gevaar. Dat is niet het geval, aldus de Raad in haar uitspraak: Justitie heeft genoeg gedaan om hun uitzetting goed te begeleiden.

Lily en Howick hadden aanspraak kunnen maken op een asielvergunning als ze in Armenië zouden moeten vrezen voor vervolging of mensonterende situaties. Dat gevaar lopen ze volgens de Raad van State niet. Staatssecretaris Mark Harbers heeft bovendien afspraken gemaakt met Armeense organisaties die ervoor garant staan dat de kinderen niet op straat belanden. Er is dus voldoende voor ze geregeld in Armenië.

Verschrikkelijk

De kinderen waren zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Ze krijgen ook geen voorlopige voorziening. Dat is een soort tijdelijke asielvergunning waarmee ze de uitspraak in een nog lopende asielprocedure in Nederland af zouden kunnen wachten. Esther van Dijken, die zich inzet voor de kinderen en namens hen bij de uitspraak aanwezig was, noemt de uitspraak “verschrikkelijk”. Volgens haar lopen de kinderen in Armenië wel degelijk gevaar, omdat ze de taal niet spreken en nog nooit in het land geweest zijn.

Het vonnis betekent dat de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), het onderdeel van Justitie belast met uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers, verder mag met haar voorbereidingen om de kinderen uit te zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het regelen van onderdak en scholing in Armenië. Het is onduidelijk of de moeder al direct voor de kinderen kan zorgen: ze heeft psychische problemen.

Volgens de advocaten van de kinderen heeft de DT&V nog te weinig geregeld in Armenië. Zo zou onduidelijk zijn door wie de kinderen worden opgevangen nadat ze in Armenië landen. De DT&V heeft vanuit het land toezeggingen gekregen, maar geen garanties, blijkt uit het juridisch dossier. Omdat er te weinig geregeld zou zijn voor Lily en Howick, verzochten hun advocaten de Raad van State om de DT&V te dwingen méér te doen.

Nationaliteit

Lily en Howick zijn in Rusland geboren in wonen sinds 2008 in Nederland. Sindsdien voeren ze een juridische strijd om in Nederland te mogen blijven. Vorig jaar zomer besloot de rechter dat het drietal uitgezet moest worden naar Armenië, het land waar de kinderen de nationaliteit van hebben omdat hun ouders er geboren zijn. De moeder werd inderdaad uitgezet, maar de kinderen waren “niet thuis” toen Justitie ze kwam ophalen. Ze wonen nu bij een voogd.

Het afgelopen jaar deden de kinderen en hun advocaten meerdere pogingen om alsnog een verblijfsvergunning te krijgen, maar die mislukten. Zowel de bestuursrechter als een normale rechtbank besloten eerder dit jaar dat hun uitzetting rechtmatig was.