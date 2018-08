Landbouworganisatie LTO wil onderzoek naar droogteschade

Belangenorganisatie LTO wil dat de overheid de schade die boeren lijden door de langdurige droogte in kaart brengt. Dat zegt de landbouworganisatie vrijdag in reactie op een verkennend onderzoek van het ministerie van Landbouw. Daarin staat dat veehouders dit jaar gemiddeld 25.000 euro minder inkomen hebben, ongeveer de helft van het gemiddeld jaarinkomen.

Niet alleen veehouders merken de gevolgen van de droogte, ook de landbouw gaat financieel een moeilijke periode in, zegt LTO, dat zich ook inzet voor de veeteelt. Bij hoge temperaturen groeien aardappels niet meer, met een beperkte oogst tot gevolg. De organisatie maakt zich grote zorgen over de financiële situatie. In tegenstelling tot andere gewassen zoals suikerbiet, herstelt de aardappel zich maar moeizaam na extreme droogte.

Het ministerie kwam begin augustus wel al met maatregelen om Nederlandse boeren te ondersteunen. Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) erkende dat het voor de beroepsgroep “een zware en onzekere tijd is”, en wilde het boeren makkelijker maken een overbruggingskrediet aan te vragen.

Voorlopig lijkt het in ieder geval gedaan met de hoge temperaturen en dus met de droogte: vrijdag en dit weekend komt de temperatuur voor het eerst in twee maanden niet boven de 20 graden in landelijk meetpunt De Bilt, meldt Weeronline. Het oude record voor een onderbroken reeks stond hiervoor nog op 53 warme dagen in 2003.