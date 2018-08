Een tijdje geleden was ik met mijn broer, zus en ouders in Rusland. Op een zeker moment raakte mijn vader, een vrolijke senior van 81, wat achterop omdat hij zich wilde vergapen aan een etalage vol Fabergé-eieren. Toen de rest van het gezin zich omdraaide, was hij omsingeld door drie Tsjetsjeense tieners, die hem flink bepotelden op zoek naar zijn portemonnee.

Mijn broer (aka de Gorilla) en mijn zus (expert in Krav Maga) stormden schuimbekkend op de jonkies af, die gillend op de vlucht sloegen. Mijn vader glunderde de hele dag, niet zozeer vanwege zijn hoplitisch nageslacht, maar omdat hij het Gevaar had overleefd. Hij was even een held.

Wat mij het sterkste bijbleef was dat toen hij werd belaagd, er diverse omstanders gewoon langs liepen, even opkijkend en de overval vervolgens negerend. De onmacht droop van hun gezichten.

Die avond moest ik denken aan de Russische dichter Osip Mandelstam (1892-1938). Toen hij Stalins snor eens met een kakkerlak vergeleek, kreeg hij een enkeltje Goelag.

De dreiging van de jonge Sovjetstaat zie je in talloze gedichten terug. Neem het vers hiernaast: er is een troebel leven vol angst, er is een ketting van dode bijen. Er is een verleden waarin het beter was en een heden vol dreiging.

Toen ik het gedicht er nog eens bij pakte, schrok ik ervan hoe actueel het nog is. Mijn Russische kennissen zijn als de dood voor de overheid. Ze worden afgeluisterd, ze vrezen vervolging, vergiftiging. Het donkere bos dat Mandelstam hiernaast beschrijft, is zo dichtbegroeid dat er geen zon tot kan doordringen. En zo voelt het voor de Russen die ik ken nog steeds. Talloze takken en bladeren die je het licht ontnemen, en de bodem ligt bezaaid met dode kussen.

Vers 116 Neem om je hart te verzachten een beetje honing, een beetje zon, gehoorzaam aan de bijen van Persephone. Een boot die nooit ankerde valt niet los te maken, een schaduw kan je niet horen in zijn pels, noch kan je door een troebel leven varen zonder angst. Alles dat ons rest zijn kussen, verweerd als kleine bijen die sterven zodra ze de korf verlaten. Diep in de transparante nacht ruisen ze nog, thuis in het donkere bos op de berg in munt en in longkruid en in tijd. Maar koester mijn ruw geschenk, deze lelijke keting van dode bijen die ooit een zon van honing vormden.