Kalasjnikov wil Tesla beconcurreren met retro-boodschappenwagentje

Hij is babyblauw, heeft het uiterlijk van een koekblik en haalt een snelheid van 80 kilometer per uur. Donderdag presenteerde het Russische wapenconcern Kalasjnikov een elektrische ‘superauto’, die het op moet nemen tegen de Amerikaanse Tesla van Elon Musk. De retrolook van het wagentje – geïnspireerd op het Sovjetmodel Izj-21252 Kombi, die in de jaren ’70 miljoenen Russen de weg op kreeg – wekte alom hilariteit. Waar bezitters van een standaard Tesla-S zich kunnen verheugen in een hypermoderne sedan, die makkelijk 250 kilometer per uur haalt en per laadbeurt een afstand van 350 kilometer kan afleggen, moet de Kalasjnikov-automobilist het doen met een boodschappenwagen van beperkte afmetingen, die weliswaar eenzelfde actieradius heeft, maar onderweg de linker weghelft niet zal halen.

Verrassing

Het is dan ook de vraag welke doelgroep Kalasjnikov voor ogen heeft en of vermogende Russen zitten te wachten op nostalgie uit vervlogen Sovjetjaren. Van de Tesla reden in Rusland in 2017 slechts 46 exemplaren rond. Daarbij staan de Russische rijken niet bepaald bekend om hun groene inborst en lijkt het barre Russische klimaat allesbehalve geschikt voor een batterij-gedreven auto met schijnbaar weinig comfort. Toch heeft het wapenconcern serieuze bedoelingen met de CV-1, waarover verder nog weinig bekend is gemaakt. „Met deze technologie kunnen wij concurreren met wereldwijde producenten van elektrische auto’s zoals Tesla”, aldus een woordvoerder van kalasjnikov tegen persbureau Ria Novosti. „Wij verwachten Tesla op zijn minst bij te kunnen houden.”

Het Russische online-automagazine Autoawd.ru noemde de CV-1 de grootste verassing van de ‘Armia-2018’ wapenbeurs die deze week in Moskou plaatsvond. „Je moet de ingenieurs van het concern uit Izjevsk gevoel voor patriottisme nageven, of tenminste humor.”