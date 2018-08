Jos B. kreeg al eens proeftijd na ontucht

Trots presenteerden politie en justitie woensdag de DNA-match in de zaak-Nicky Verstappen, de 11-jarige jongen die in augustus 1998 dood werd aangetroffen bij Brunssum. De verdachte Jos B. moest nog worden gevonden, maar dit bewijs gaf al veel duidelijkheid.

Inmiddels rijzen steeds meer vragen over het verloop van het onderzoek. En over het almaar uitblijven van rinkelende alarmbellen over de rol van ‘bushcrafter’ Jos B. uit Simpelveld.

Vrijdag ontdekten journalisten van Nieuwsuur dat Jos B. al in 1985 met justitie in aanraking kwam, wegens het plegen van ontucht met twee jongens van tien jaar. Hij kreeg daarvoor een proeftijd opgelegd van twee jaar. De informatie staat in een document dat het OM en de politie nooit hebben kunnen vinden, zo werd deze week verklaard. Het sepotbesluit ligt op driehonderd meter afstand van het hoofdbureau van politie in Maastricht opgeslagen bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg. „Dat dit stuk bestaat, is voor ons ook een raadsel”, zei een woordvoerder van de politie Limburg vrijdagavond tegen NRC. „We hebben het document doorgestuurd naar het onderzoeksteam, dat het nu bekijkt”. Een woordvoerster van het OM in Limburg wees erop dat zij alle dossiers destijds na vijf jaar hebben vernietigd. „We kunnen nog steeds niet met honderd procent zekerheid zeggen dat dit stuk over Jos B. gaat, maar alle omstandigheden wijzen er wel op.” Jan Eland, sinds een jaar hoofdofficier van justitie in Limburg, zei vrijdagavond geen commentaar te willen leveren.

Politie en OM kunnen niet uitleggen waarom Jos B., gezien zijn strafrechtelijke verleden, niet eerder in beeld is gekomen als verdachte in de zaak Verstappen. Ingrid Schäfer-Poels, sinds een half jaar chef van de politie Limburg, prees woensdag tijdens de persconferentie onder meer de oplettendheid van de marechaussees die de nacht na het aantreffen van Nicky’s stoffelijk overschot de vindplek bewaakten. Zij hielden om half een niet alleen de passerende fietser Jos B. staande, maar waren – hoewel ze hem niet als verdachte aanmerkten – ook zo alert om proces-verbaal van die gebeurtenis op te maken. Bij de stroomversnelling waarin het onderzoek de afgelopen maanden raakte, vormde dat verslag een belangrijke aanwijzing.

Geen logische verklaring

Maar kwam passant B. in 1998 niet te gemakkelijk weg met zijn verhaal? Het was warm en daarom zocht hij in de late uren nog verkoeling, verklaarde hij destijds over zijn nachtelijk bezoek aan de plaats delict. Het stelde hem meteen in staat om post voor de scouting rond te brengen. Geen echt logische verklaring. De Brunssumerheide ligt tussen de vijftien à twintig kilometer verwijderd van de toenmalige woonplaats van Jos B., Simpelveld.

Vreemd is ook wat De Limburger vrijdag meldde: dat B. tijdens een verhoor als getuige in 2001 zelf vertelde over de ontuchtkwestie en een behandeling bij een Riagg.

In 2010 werd voor de Verstappen-zaak het DNA van 107 mannen afgenomen. B. stond aanvankelijk op de lijst, maar hoorde bij de afvallers toen het aantal moest worden teruggebracht. „Met de wetenschap van nu een gemiste kans”, zei de politiechef woensdag. Misschien ook met de wetenschap van toen. Ondertussen had de politie in 2002 wel al een scoutinggroep in Nuth gewaarschuwd voor B., een van hun leiders.

Hoe uitgebreid is er met name in 2001 doorgevraagd naar de details van de zaak uit 1985? Politie en OM zeggen dat nu alle aandacht en energie uitgaat naar het vinden van B. Er moeten ruim duizend tips worden uitgezocht.

Een ervaren, inmiddels gepensioneerde Limburgse rechercheur zegt niet verbaasd te zijn dat er nu allerlei aanwijzingen naar boven komen dat het onderzoek naar het verdwijnen van Nicky Verstappen niet erg professioneel blijkt te zijn uitgevoerd. „De vermissing van Nicky Verstappen gebeurde in vakantietijd. Er was destijds aanvankelijk helemaal geen menskracht om de zaak goed uit te zoeken. Het was een shitonderzoek”, zegt hij. Bovendien werd in de jaren negentig de afdeling zedenpolitie juist afgebouwd, zegt de rechercheur. Er was weinig deskundigheid.