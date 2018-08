Honderden mannen opgepakt in Brazilië voor vrouwenmoorden

Bij een landelijke politieactie in Brazilië zijn vrijdag meer dan zevenhonderd mensen opgepakt die verdacht worden van moord of het plannen van een moord, voornamelijk op vrouwen. Dat meldt het Braziliaanse ministerie van Veiligheid volgens persbureau AFP. De operatie vond plaats in het kader van de nationale strijd tegen vrouwengeweld.

Tot nu toe gaat het om 643 opgepakte volwassenen en 61 adolescenten. Ook werden tientallen wapens in beslag genomen. Het totaal aantal arrestaties zal waarschijnlijk oplopen tot ongeveer duizend. Zo’n 5.000 agenten deden mee aan de actie getiteld ‘Cronos’ in zeventien deelstaten, die in juli van start ging.

Lees ook: Brazilië wacht een even cruciale als onvoorspelbare stembusgang

Zeven moorden per uur

Volgens laatste tellingen werden in 2017 bijna 64.000 moorden gepleegd in Brazilië, oftewel zeven per uur. Dat jaar waren meer dan 4.500 slachtoffers vrouw. Zo’n 1.100 waren het slachtoffer van ‘feminicide’. Dat betekent dat ze vermoord werden vanwege hun geslacht. Een op de drie vrouwen ouder dan zestien jaar in Brazilië zegt dat ze minstens één keer het slachtoffer is geweest van fysiek of verbaal geweld of van geestelijke mishandeling.

“Voor ons is het beschermen van leven en de strijd tegen vrouwenmoorden belangrijk. Deze misdaad is laf en onacceptabel. Dat is alle [criminaliteit, red.], maar sommige daden zijn ernstiger en weerzinwekkender dan anderen”, reageerde de Braziliaanse minister van Veiligheid Raul Jungmann in een persconferentie.

Dit najaar gaan Brazilianen weer naar de stembus. Nationale veiligheid is een belangrijk thema op de verkiezingsagenda.