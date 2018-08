Hogere straf voor oud-president Park van Zuid-Korea

De voormalig president van Zuid-Korea Park Geun-hye heeft vrijdagochtend (lokale tijd) in hoger beroep een hogere celstraf gekregen. Dat schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Ze kreeg 25 jaar opgelegd, een jaar meer dan de straf die ze in april opgelegd kreeg.

De straf werd door rechters in Seoul opgehoogd omdat het bedrag dat Park aan steekpenningen had aangenomen, hoger bleek dan aanvankelijk gedacht. Ook ging de boete die zij moet betalen omhoog, van omgerekend ongeveer 15 miljoen euro naar ongeveer 15,5 miljoen euro. In april werd Park door een lagere rechter schuldig bevonden aan omkoping, machtsmisbruik en corruptie. Eind juli kwamen daar in een andere zaak nog veroordelingen voor verspilling van overheidsgelden en inmenging in de parlementaire verkiezingen van 2016 bij. In totaal moet Park nu ruim dertig jaar de cel in.

Samsung

Samen met haar vertrouwelinge Choi Soon-sil zou de oud-president steekpenningen hebben aangenomen van grote Zuid-Koreaanse bedrijven zoals Samsung. Dat geld keerde ze via eigen non-profitorganisaties uit naar zichzelf en haar familie. Door het schandaal werd ze in maart vorig jaar door het Constitutioneel Hof afgezet, na grote demonstraties van Zuid-Koreanen die een einde eisten aan de corrupte bedrijfscultuur in het land. De straf van Choi werd vrijdag niet opgehoogd, zij moet twintig jaar de gevangenis is.

Een van de rechters oordeelde dat de democratie is aangetast door de “onethische uitwisseling tussen grote politieke en financiële spelers”. Park heeft tot nu toe altijd schuld ontkend, volgens haar is de veroordeling onderdeel van een politiek spel en verlopen de rechtszaken tegen haar oneerlijk. Park was de eerste vrouwelijke leider van het land. Haar vader, dictator Park Chung-hee, werd eind jaren zeventig doodgeschoten.