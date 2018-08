Hof Zimbabwe: verkiezing van Mnangagwa rechtmatig

De verkiezing van de zittende president Emmerson Mnangagwa in Zimbabwe is goedgekeurd. Dat heeft het Constitutionele Hof van het land vrijdag besloten, in een zaak die was aangespannen door de oppositie om de uitkomst van de recente presidentsverkiezingen aan te vechten.

Volgens de Zimbabweaanse oppositieleider Nelson Chamisa heeft de president de verkiezingen van 30 juli gewonnen met de hulp van fraude en manipulatie. Chamisa’s partij, de Movement for Democratic Change (MDC) startte op 10 augustus een procedure bij het hof. De MDC had naar eigen zeggen “alle wiskundige en statistische onregelmatigheden voor de rechter” gebracht. Het hof acht de beschuldigingen echter niet bewezen. Alle negen rechters wezen de beweringen die werden aangedragen door Chamisa van de hand.

We were not surprised by the court’s decision. The election results were firmly in line with all the pre-election polling, and were entirely consistent with the final tally of ZESN, the largest body of independent observers. (3/4) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 24, 2018

“Uiteindelijk oordeelt het Hof dat de indiener van het verzoek geen duidelijke bewijzen heeft voorgelegd, die als direct en voldoende gelden”, citeert het persbureau AFP de rechter Luke Malaba.

Nadat vrijdag het oordeel van het hof bekend was gemaakt, riep Mnangagwa zelf de Zimbabweanen op tot “rust en vrede”. Ook zei hij dat zijn partij Zanu-PF zal luisteren naar de aanbevelingen van onafhankelijke verkiezingswaarnemers, “om het democratische proces in ons land te verbeteren”.

De eerste verkiezingen in dertig jaar tijd zonder Robert Mugabe zouden ‘open en vrij’ zijn. Maar nadat de voorlopige uitslagen bekend waren gemaakt, bleek dat in Zimbabwe niet zoveel was veranderd, schreef correspondent Bram Vermeulen

Krappe winst

Volgens de verkiezingsuitslag haalde Mnangagwa bij de presidentsverkiezingen vorige maand 50,8 procent van de stemmen, net genoeg om tot winnaar te worden uitgeroepen. Zijn grootste rivaal Chamisa kreeg 44,3 procent. Na bekendmaking van de uitslag volgden protesten in de hoofdstad Harare, waartegen het leger hard optrad. Zes mensen kwamen daarbij om het leven.

In afwachting van de uitspraak van het hof was vrijdag ook de beveiliging van de rechtbank en in Harare aangescherpt.

Door de rechtszaak over de verkiezingsuitslag was de inauguratie van Emmerson Mnangagwa uitgesteld, maar die kan nu dus wel doorgaan. Volgens persbureau Reuters vindt de ceremonie binnen 48 uur plaats, op zondag. Mnangagwa (76) volgde in november Robert Mugabe op na een militaire coup.