Hoe lang blijven aandelen nog verder stijgen?

Op 9 maart 2009 had geen belegger kunnen dromen dat het kalfje dat die dag geboren werd zou uitgroeien tot de sterkste stier in de Amerikaanse beursgeschiedenis. Toch werd woensdag het record voor de langste bull market ooit verbroken: niet eerder bleven de aandelenkoersen zo lang aaneengesloten stijgen zonder dat een correctie van minimaal 20 procent plaatsvond.

De aanhoudende groei wordt verklaard door de goede resultaten van Amerikaanse bedrijven, mede mogelijk gemaakt door de kunstmatig lage rentestand en doordat beursgenoteerde bedrijven massaal hun eigen aandelen terugkopen. Dit alles resulteerde in een nog altijd voortdurende groeispurt waarin de S&P 500, de index van de vijfhonderd Amerikaanse bedrijven die het meest verhandeld worden, met ruim 320 procent steeg. De Dow Jones-index steeg in dezelfde periode met bijna 300 procent en de technologie-index Nasdaq met maar liefst 520 procent.

Onder veel economen heerst de overtuiging dat de rek er voorlopig nog niet uit is. De verhouding tussen bedrijfsresultaten en de prijzen van aandelen wordt vooralsnog als gezond gezien. Ben Jacobsen, hoogleraar finance aan de business school van Tilburg University (TIAS) denkt dat de stijging van aandelen voorlopig nog wel kan aanhouden. „Pas als de rente de mogelijkheid heeft om te dalen, worden obligaties weer interessant als beleggingsalternatief. De rente kan nu eigenlijk niet lager, waardoor je als belegger eigenlijk weinig andere kanten op kan dan de aandelenmarkt.”

De huidige bull market komt met name op het conto van sterk groeiende techbedrijven als Google, Facebook en Amazon, die zich rond 2009 ontplooiden. „President Trump heeft verhoudingsgewijs weinig invloed op de bedrijfsvoering van deze geglobaliseerde bedrijven, waardoor hun opmars voorlopig niet zal eindigen. Toch kan het serieus misgaan als er bij een van deze bedrijven een kink in de kabel komt, zoals we bijvoorbeeld bij Tesla zagen.”

Maar wat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden – dus vroeg of laat komt er weer een bear market waarin beleggers hun aandelen verkopen omdat ze er vanuit gaan dat de prijs verder zal dalen. Wanneer dit precies is, valt moeilijk te voorspellen. Toch zijn er volgens Koen Bender van vermogensbeheerder Mercurius een aantal indicatoren die tegenwind op de beurs aangeven.

Allereerst is er de rentestand, die door de Fed laag wordt gehouden om investeringen in de Amerikaanse economie aan te jagen. „Toen deze maatregel werd ingevoerd lag de economie op de intensive care, maar inmiddels loopt de patiënt weer buiten”, zegt Bender. De ECB volgde pas later en geleidelijk, waardoor het herstel in Europa langer uitbleef. Beleggers vrezen dan ook het moment waarop de Fed beslist om de rente verder te verhogen.

Het Amerikaanse inflatiecijfer is ook een graadmeter die een rentestijging kan voorspellen. „Als de economie blijft groeien, stijgen de prijzen. Uiteindelijk moet de rente ook mee – en dat is nadelig voor wie in aandelen belegt”, aldus Bender. Daarnaast is het volgens hoogleraar Jacobsen vooral verstandig om het politieke nieuws te blijven volgen. „Hoewel de verkiezing van Trump en het oplaaiende handelsconflict met China verbazingwekkend weinig effect hadden op de markten, blijft de politiek een sterke impact hebben op de ontwikkelingen op de beurs.”

Een recent voorbeeld is de situatie met de Turkse lira, die na een ruzie tussen de presidenten Trump en Erdogan in korte tijd hard inzakte. „Als belegger blijft dit natuurlijk erg lastig te voorspellen. Het incident tussen Turkije en de VS is uiteindelijk goed afgelopen, maar laat wel zien hoe plotseling het mis kan gaan. Een ongeluk zit in een klein hoekje.”