Voorstel Wiebes: gaswinning moet dalen naar 19,4 miljard kuub

De gaswinning uit het Groningenveld moet het komend jaar verkleind worden naar maximaal 19,4 miljard kubieke meter. Dat staat in het nieuwe concept-gasbesluit dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) vrijdag heeft gepubliceerd.

Het voorstel maakt deel uit van het besluit van het kabinet van maart dit jaar om de gaswinning op zo kort mogelijke termijn volledig te beëindigen. Uiterlijk in 2030 moet de gaswinning volledig zijn stopgezet.

Eerdere rechtszaken

Belanghebbenden en critici hebben een week de tijd om op het concept-gasbesluit te reageren. Eerdere besluiten eindigden de afgelopen jaren bijna altijd in enorme rechtszaken. Het vorige gasbesluit van Wiebes werd in november 2017 afgewezen door de Raad van State. Toen stelde hij voor de komende jaren 21,6 miljard kubieke meter gas per jaar te winnen.

De rechterlijke uitspraak was het gevolg van een zaak die lagere Groningse overheden en milieuorganisaties aanspanden. Wiebes kreeg toen een jaar de tijd om een nieuw plan te formuleren. In de tussentijd liet de Raad van State wel ruimte voor een gaswinning van 21,6 miljard kuub.

Het ministerie organiseert de komende week diverse inloopspreekuren in Groningen waar mensen vragen kunnen stellen. Het definitieve besluit wordt vervolgens in november vastgesteld.