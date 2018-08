Ecuador opent humanitaire corridor naar Peru voor Venezolaanse vluchtelingen

Ecuador heeft een humanitaire corridor naar Peru in het leven geroepen voor Venezolaanse vluchtelingen. De Ecuadoraanse autoriteiten kondigden woensdag aan de vele vluchtelingen uit het door crisis getroffen Venezuela met bussen naar de grens met Peru te brengen. Dat meldt persbureau Reuters.

Veel Latijns-Amerikaanse landen worstelen met de gevolgen van de Venezolaanse vluchtelingencrisis. Eerder deze week brak er in Brazilië en Ecuador geweld uit en een week daarvoor kondigde Ecuador de noodtoestand aan in drie grensprovincies, omdat de situatie onhoudbaar is. In een half jaar tijd zijn meer dan een half miljoen Venezolanen het land van 17 miljoen inwoners binnengekomen. Dagelijks komen er duizenden mensen de grens over.

Crisis

Venezuela kampt met een diepe financiële, politieke en humanitaire crisis. Er is een grote schaarste aan voedsel, basiszorg en werk. Volgens het IMF kan de inflatie dit jaar oplopen tot één miljoen procent. Om hier verandering in te brengen bracht de autoritaire leider van Venezuela Nicolas Maduro begin deze week een nieuwe munt in de omloop. Maar ook met deze nieuwe munt blijven de problemen. Bovendien werd Venezuela dinsdag getroffen door een zware aardbeving.

Ongeveer 10 procent van de Venezolaanse bevolking is volgens de Verenigde Naties vanwege de crisis op de vlucht geslagen: ruim 2,3 miljoen Venezolanen. Daarvan zijn er ruim 400.000 in Ecuador. Veel van hen willen via het Andesland door reizen naar Peru, Bolivia, Chili en Argentinië, waar meer werk te vinden is. Maar zowel Ecuador als Peru kondigde onlangs verscherpte grenscontroles aan, waarbij alleen nog Venezolanen met een paspoort zouden worden toegelaten en niet meer met identiteitskaart.

In Ecuador zijn die regels al ingegaan, maar in Peru gaan die nieuwe regels dit weekend in. Veel vluchtelingen die geen paspoort hebben proberen daarom nog snel naar Peru door te reizen. Inmiddels komen ook in Peru meer dan vijfduizend vluchtelingen per dag de grens over.

Soepel grensbeleid

De VN riepen Zuid-Amerikaanse landen woensdag op om soepel grensbeleid te voeren ten aanzien van de Venezolaanse vluchtelingen. Maar volgens de Peruaanse regering valt het mee hoeveel mensen worden getroffen door de strengere regels. “Niemand heeft het over het sluiten van de grens”, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hem komt 80 procent van de Venezolanen de grens over met een paspoort. De autoriteiten in Venezuela geven juist weinig paspoorten uit, omdat er een groot tekort aan papier is in het land.