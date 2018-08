Droogte helpt luchtfotoarcheologen in het Verenigd Koninkrijk

De droogte van afgelopen zomer had een voordeel voor archeologen die met drones of vanuit vliegtuigen luchtfoto's maken: door de verschroeide graslanden werden opeens allerlei prehistorische structuren zichtbaar in het landschap. In Groot-Brittannië trokken archeologen er per helikopter of vliegtuigje opuit om deze nieuwe vondsten in kaart te brengen. Op de foto's in deze serie is een selectie te zien. Lees in dit artikel hoe ook in Nederland naar archeologische sporen in het landschap wordt gezocht.