Dodental aardbevingen Lombok gestegen naar 550

De reeks aardbevingen die het Indonesische eiland Lombok de afgelopen weken te verduren kreeg heeft aan zeker 555 mensen het leven gekost. De financiële schade bedraagt bijna zevenenhalf miljard Indonesische Rupiah (omgerekend 440 miljoen euro).

De nieuwe cijfers komen van het hoofd van de nationale rampenbestrijdingsdienst BNPB. Op Lombok, ten oosten van vakantie-eiland Bali, vonden de afgelopen week meerdere aardbevingen plaats. Zondagavond nog maten geologen voor de kust van het eiland twee schokken van 6,5 en 6,9.

Bekijk een beeldverslag van de ravage op Lombok begin augustus

Diepte

Indonesië bevindt zich in de zogenoemde Pacifische ring van vuur. Dit is een regio waar veel en hevige aardbevingen voorkomen. De zwaarste beving was op 5 augustus. Toen kwamen meer dan 460 mensen om het leven. De bevingen van zondag waren even zwaar als op 5 augustus, maar omdat ze verder weg en dieper in zee plaatsvonden vielen er minder dodelijke slachtoffers.

555 orang meninggal dunia akibat gempa Lombok selama Agustus 2018. Korban meninggal tersebar di Kab. Lombok Utara 466 orang, Lombok Barat 40 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Tengah 2 orang, Kota Mataram 9 orang, Sumbawa Besar 5 orang, dan Sumbawa Barat 2 orang pic.twitter.com/rkQLTHVjR1 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) August 23, 2018

77.000 huizen op Lombok zijn verwoest door het natuurgeweld en bijna 400.000 eilandbewoners zijn daardoor dakloos. De Indonesische regering schat dat de financiële schade op Lombok nu ongeveer 440 miljoen euro bedraagt, maar dat die nog op kan lopen. Jakarta heeft zelf al een kleine 58 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Lombok.

Kritiek

Toch is er op het eiland duidelijke kritiek te horen. Na de eerste beving in de reeks die op 29 juli begon kwam president Jokowi meteen naar het eiland toe. Daarna bleef de aandacht en hulp achter, zo luidt de kritiek op Lombok.

Correspondent Annemarie Kas was kort na de beving van 5 augustus op Lombok. Langs de kant van de weg zamelen Indonesiërs geld in, ze houden kartonnen dozen op met ‘hulp’ erop geschreven. En op de afgebrokkelde muur van een huis staat in graffitiletters: “President Jokowi, kijk naar ons om.”