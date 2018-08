Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Kankerpatiënt overlijdt in zijn cel in Filippijnen

Redacteur Paul Luttikhuis tipt een schrijnend verhaal van The New York Times over politieagenten die Allan Rafael arresteerden in de Filippijnen omdat ze dachten dat hij drugs had gebruikt. In werkelijkheid volgde hij een chemokuur. De politie geloofde dat niet, en de man overleed in zijn cel.