CO₂ uitstoten gaat nu echt geld kosten

Los van het opschonen van de voorraden heeft de Europese Commissie bepaald dat het totaal aan toegestane CO 2 -uitstoot voortaan jaarlijks met 2,24 procent afneemt. Dat was ruim 1,7 procent.

Voor insiders komt de huidige stijging niet als een verrassing, „maar wel dat die in één week met ruim 10 procent stijgt”, zegt ABN Amro-analist Hans van Cleef. De stijging heeft alles te maken met het voornemen van de Europese Commissie om het mes te zetten in het aantal rechten dat geveild mag worden. De komende vijf jaar worden de rechten die op de plank blijven liggen steeds met een kwart teruggebracht. Iedereen weet dat het dan met de aanhoudende economische groei op een zeker moment gaat wringen. „Daarom zie je dat bedrijven nu rechten gaan aanschaffen”, zegt Van Cleef.

De economie stortte in 2008 in elkaar toen het Europese ETS, het Emission Trading Scheme, net zo’n beetje op gang was gekomen. Door het overaanbod aan rechten, die geregeld geveild worden, bleef de prijs jarenlang laag. Nog maar twee jaar geleden bijvoorbeeld was het aanbod van rechten tweemaal zo groot als wat er daadwerkelijk werd ‘opgebruikt’.

Het gaat in de 32 landen in totaal om 11.000 bedrijven, waarvan 435 in Nederland. Per bedrijf wordt berekend hoe groot de uitstoot was en hoeveel rechten daar dus tegenover moeten staan. De rechten worden vooral afgenomen door energieproducenten en chemische fabrieken. Ook de uitstoot van vliegtuigen maakt deel uit van het systeem, voor zover het om vluchten binnen Europa gaat.

Zo eenvoudig ligt het niet. Met de emissierechten wordt minder dan de helft van de totale uitstoot in Europa (EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) ‘gecoverd’. De uitstoot van schepen, cv-ketels, koeien en scooters – om maar wat te noemen – valt niet binnen dit systeem.

Wie profiteert er van een hogere CO 2 -prijs?

De opbrengst van ‘nieuwe’ emissierechten die in Nederland worden geveild belandt in de Nederlandse schatkist. Door de hogere prijs nemen de inkomsten nu fors toe. In 2017 kwam er nog 190 miljoen binnen. Alleen al in de eerste helft van 2018 was de opbrengst 201 miljoen, terwijl voor het hele jaar 224 miljoen is begroot. Met de huidige prijs kan de jaaropbrengst op een half miljard uitkomen.

Lang niet elk emissierecht wordt door een fabriek gekocht. De EU heeft een lijst van maar liefst 44 sectoren samengesteld die de komende vijf jaar gratis rechten krijgen. Daarbij gaat het om bedrijven die in moeilijkheden zouden komen als ze de heffing doorberekenen aan de klant. Om te voorkomen dat die industrie uit Europa wegtrekt, wordt bijna de helft van alle emissierechten gratis verstrekt, de zogeheten carbon leakage. Voorwaarde is wel dat zo’n bedrijf in vergelijking met zijn concurrenten efficiënt produceert.