Burgemeester Gorinchem: bij urbanmuziek dreigen rellen

Op het Zomerfeest in Gorinchem is muziek uit het genre urban wat betreft burgemeester Reinie Melissant niet gewenst. Bij dat genre is de kans op rellen groter, zegt Melissant vrijdag tegen RTV Rijnmond. “En relletjes willen we hier niet.”

De uitspraak overvalt de organisatie van het evenement een beetje. Die had in mei al aangekondigd “een stapje terug te zetten”. Vorig jaar trok de Rotterdamse rapgroep Broederliefde zo’n enorme volksoploop, dat is besloten geen optredens te programmeren uit het urban-genre. Niet vanwege eventuele veiligheidsrisico’s, maar om de populariteit van het genre. Laura Sterk: “Wij zijn een stadsfestival en onze maximale capaciteit is gewoon beperkt. Daarom hebben we het programma dit jaar anders ingevuld.”

Lang niet iedereen die dat wilde kon vorig jaar bij de show van Broederliefde zijn. De Groenmarkt in de binnenstad werd afgesloten en publiek moest op het station Gorinchem tegengehouden worden. Een trein mocht op last van de politie niet stoppen op het station, terwijl een ander tussen Dordrecht en Gorinchem gesloopt werd door vandalen.

In een interview met RTV Rijnmond spreekt burgemeester Melissant vrijdag van veiligheidsprofielen die hulpdiensten hanteren. “En het ene genre is veiligheidsgevoeliger dan het andere. Bij urban heb je meer kans op relletjes. En daar zitten we niet op te wachten hier in Gorinchem.”

Joost van Abeelen van poppodium 013 in Tilburg is het daar absoluut niet mee eens. 013 is mede-organisator van Woo Hah, het grootste hiphopfestival van Nederland. “Wij ervaren publiek bij rapshows juist als jong, heel relaxed en verbonden met elkaar.” 013 zet wel eens meer of minder personeel in bij verschillende concerten, maar baseert dat volgens Van Abeelen nooit op de muzieksoort. “We kijken eerder of er ouder publiek op afkomt dat agressief kan worden, of dat een show in de nacht overgaat of iets dergelijks.”

Geslaagde show

Rellen of andere onlusten in de binnenstad van Gorinchem zijn tijdens het urban-optreden van Broederliefde niet gemeld bij de politie Rotterdam-Rijnmond, die ook belast is met de gemeente Gorinchem. Ook Broederliefde zelf herkent zich niet in het beeld dat Melissant schetst. Manager Lorenzo Jonathas was erbij toen de groep in Gorinchem optrad, en vond het een “geslaagde show”.

“Er is daar echt niets gebeurd. Mensen hadden het naar hun zin en we hebben er echt een goed feestje van gemaakt. Ontzettend zuur dat wij en het genre ‘urban’ dan aan problemen gekoppeld worden. Bovendien vind ik dat die jongens de term urban ontstegen zijn. Broederliefde is veel meer pop.”