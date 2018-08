Bosbranden Duitsland leiden tot evacuaties

Een grote bosbrand zo’n vijftig kilometer ten zuidwesten van Berlijn heeft donderdagavond geleid tot de evacuatie van drie dorpen. Dat schrijft dagblad Der Spiegel. Meer dan vijfhonderd mensen hebben hun huizen verlaten. Er zijn geen over gewonden bekend.

De natuurbrand heeft volgens de Duitse krant tot nu toe een gebied van ongeveer tweehonderd hectare verwoest. Op sommige plekken zou het vuur de bebouwde kom tot honderd meter genaderd zijn. De brandweer heeft moeite het vuur onder controle te krijgen, mede doordat er in het gebied nog veel oorlogsmunitie in de grond zit. Volgens dagblad Die Zeit zijn er al enkele explosies geweest.

Berlijn

De bosbrand heeft ook gevolgen voor Berlijn. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn “hele straten” in het zuidelijke deel van de hoofdstad rokerig en stinkt het op plekken, aldus Der Spiegel. Winkeliers en bewoners wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Het is niet de eerste keer dat Europa door flinke bosbranden wordt getroffen deze zomer. Bij branden in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene kwamen 91 mensen om. Door droogte en extreme temperaturen stonden eerder zelfs ook Zweden en Nederland in brand.

En ook op plekken buiten Europa, zoals bijvoorbeeld in de Amerikaanse staat Californië, waren de natuurbranden dit jaar groter en talrijker dan gebruikelijk.