Aangehouden man verdacht van ontucht 14-jarige Nsimire

De 33-jarige man die afgelopen woensdagavond is opgepakt omdat hij onderdak zou hebben verleend aan het vermiste meisje Nsimire Massembo wordt verdacht van mogelijke ontucht. Het is nog niet duidelijk of dat onder dwang is gebeurd. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het 14-jarige Haagse meisje was bijna een maand vermist en werd afgelopen woensdag teruggevonden naar aanleiding van een tip. Diezelfde avond werd de man in zijn woonstad Den Haag aangehouden op straat. Het voorarrest van de man is vanwege de verdenking van ontucht vrijdag met twee weken verlengd door de rechter-commissaris, nadat in zijn woning aanwijzingen zijn gevonden dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden.

Lees ook: Ineens geen blauwe vinkjes meer

Nsimire vertrok op 27 juli van huis om een broek te kopen, waarna zij niet meer terugkwam. De politie kon nog vaststellen dat zij die nacht bij een vriendin was blijven slapen, maar daarna was zij spoorloos. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er indicaties dat zij in ieder geval een deel van die tijd door de man geholpen is om zich verborgen te houden in de woning.

Dat een kind dat vermist is na zo’n lange tijd gezond wordt gevonden is uitzonderlijk. Het merendeel van de ongeveer tweeduizend kinderen die in Nederland jaarlijks vermist raken, wordt binnen 48 uur gevonden.