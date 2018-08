16 jaar geëist tegen drie verdachten in moordzaak uit 2001

Het Openbaar Ministerie heeft zestien jaar geëist tegen drie Belgische mannen voor een zeventien jaar oude moordzaak in het Brabantse Bladel. Daarbij werd tijdens een drugsdeal een 41-jarige man in zijn flatwoning doodgeschoten.

Volgens het OM gaat het om een “ripdeal”. De destijds 20-jarige daders kwamen met twee wapens naar de woning van de drugsdealer in de Antoon Coolenlaan. Het slachtoffer liep drie schotwonden op en werd bestolen van geld en drugs. Een vriend die ook aanwezig was in de woning werd onder bedreiging van een wapen gedwongen om in de gang te gaan zitten naast de stervende drugsdealer.

Onduidelijk wie geschoten heeft

Het is nog altijd niet duidelijk wie de schoten heeft gelost omdat de verdachten afwijkende verklaringen geven. Het OM acht de drie daders samen verantwoordelijk omdat “ze gezamenlijk optrokken en alle drie een belangrijk aandeel in de gebeurtenis hadden”. De officier van justitie “hekelde het gebrek aan medeleven of berouw en stond stil bij de lange tijd die de nabestaanden in onzekerheid hebben moeten doorbrengen”.

Na het schietincident gaf de vriend een signalement en een beschrijving van de auto. Toch lukte het de politie niet om de daders op te sporen, totdat een DNA-match in 2015 leidde tot de aanhouding van een van de Belgen. De twee andere daders meldden zich een paar dagen later bij de politie.

De advocaat van een van de verdachten zegt tegen persbureau ANP dat er geen bewijs is voor een geplande beroving. Er zou niks zijn gestolen, en het zou juist het slachtoffer zijn die agressief zou hebben gereageerd. De uitspraak volgt op 17 september. Twee verdachten wachten hun proces in vrijheid af, een van de mannen is gedwongen opgenomen in een psychiatrische kliniek in België.

Cold case Nicky Verstappen

Het gebeurt niet vaak dat justitie de daders van een dergelijke cold case alsnog achterhaalt. Eerder deze week maakte de politie bekend een verdachte in beeld te hebben voor de moord uit 1998 op de 11-jarige Nicky Verstappen.