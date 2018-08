VN: verloren generatie Rohingya

Een verloren generatie dreigt, schrijft Unicef in een vandaag gepubliceerd rapport Futures in Balance over de Rohingya-kinderen die nog steeds in vluchtelingenkampen zitten sinds ze vorig jaar naar Bangladesh zijn gevlucht. Het is deze week een jaar geleden dat het leger van Myanmar genadeloos terugsloeg nadat moslimrebellen politieposten hadden aangevallen.

Van de 1,1 miljoen mensen die in de deelstaat Rakhine van Myanmar woonden, werden volgens Artsen zonder Grenzen 9.000 Rohingya vermoord. Deze week kwam Reuters met het bericht dat het er naar alle waarschijnlijkheid zelfs 10.000 zijn geweest. De VN omschreef de gebeurtenissen als een ‘etnische zuivering’.

In ieder geval is de vlucht van de Rohingya een van de grootste exodussen in de recente geschiedenis: in augustus 2017 vluchtten alleen al zo’n 70.000 Rohingya uit Rahkine naar Bangladesh. Dit jaar kwamen daar 13.000 vluchtelingen bij. Inmiddels is het vluchtelingenkamp in de stad Cox’s Bazar het grootste kamp ter wereld. Zestig procent van alle vluchtelingen is kind. Ook voor de Rohingya die nog wel in Rakhine leven, is de situatie uitzichtloos, stelt Unicef.

Vrouwen en meisjes durven niet naar de wc uit angst verkracht te worden

„Zonder toekomstperspectief in wat nu een troosteloos bestaan is, worden de vluchtelingen steeds fatalistischer over wat er komt”, staat er in het rapport. Er is gebrek aan schoon drinkwater, eten en aan sanitaire voorzieningen, waardoor cholera voortdurend op de loer ligt. Een groot deel van de in totaal 50.000 kinderen onder de vijf is ondervoed. Er wordt onderwijs aangeboden, maar de meeste kinderen worden niet bereikt. Bovendien is met de moessonregens menige locatie niet te gebruiken. Ondertussen moeten de kinderen ook nog de trauma’s die ze hebben opgelopen weer zien te verwerken.

Oxfam Novib, Save the Children en het Rode Kruis komen deze week met vergelijkbare bevindingen. De helft van de Rohingya-kinderen die zonder hun ouders naar Bangladesh vluchtten, zijn wees geworden door bruut geweld, berichtte Save the Children in een persbericht woensdag.

Lees meer over de situatie van Rohingya-vrouwen in de vluchtelingenkampen: Dagelijks huiselijk geweld in Cox’s Bazar

Oxfam Novib wijst op de zorgelijke situatie voor vrouwen en meisjes in de kampen. Al eerder kwamen er berichten naar buiten van verkrachtingen, misbruik en mensenhandel. Volgens Oxfam Novib durven vrouwen en meisjes geen water te halen, of de douches en de wc’s te gebruiken. „Vrouwen en meisjes eten en drinken niet genoeg om zo weinig mogelijk naar het toilet te hoeven. Ze hebben last van buikpijn en lopen infecties op doordat ze zichzelf niet ontlasten en onhygiënische verbandmiddelen gebruiken. Bij hoge nood doen sommige vrouwen hun behoefte bij hun tent, wat het risico op de uitbraak van ziektes vergroot, vooral met de huidige moesson”, aldus Oxfam Novib.

In januari dit jaar had de terugkeer moeten beginnen, maar dat ging niet door. Officieel was dat omdat de administratie volgens Bangladesh nog niet op orde was. Maar de Rohingya waren vooral bang terug te keren omdat hun veiligheid niet gegarandeerd werd. Dinsdag verklaarde de regering van Myanmar dat er voorbereidingen zijn getroffen voor de terugkeer van de Rohingya, maar dat het lastig is om aan te geven vanaf wanneer. „De vluchtelingen moeten teruggestuurd worden door Bangladesh”, luidt de officiële verklaring. „Wij kunnen niets anders doen dan de vluchtelingen welkom heten aan de grens.”