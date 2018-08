Unicef: half miljoen Rohingya-kinderen dreigen verloren generatie te worden

Er dreigt een “verloren generatie” te ontstaan van jonge Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar. Daarvoor waarschuwt Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, donderdag. Meer dan een miljoen Rohingya zijn in het afgelopen jaar ontheemd geraakt. Van hen is 60 procent kind.

Veel Rohingya-kinderen leven in Myanmar en Bangladesh onder slechte omstandigheden, schrijft Unicef in een zogenoemd kind-alarm. Ze moeten vaak het stellen zonder veilig drinkwater, deugdelijke riolering en voedsel. Er zijn voor Rohingya jonger dan veertien jaar wel scholen en kinderopvanglocaties ingericht, maar die bereiken maar eenderde van hen. Bovendien is er een voortdurend gevaar voor uitbraken van ziekten als cholera en de mazelen, zegt Unicef-directeur voor noodoperaties Manuel Fontaine in het document:

“De schijn van normaliteit is in de kampen neergestreken en de aangrenzende gemeenschappen, maar die normaliteit kan niet eeuwig duren. De vluchtelingen leven op de rand van de afgrond, onzeker over hun toekomst en nog steeds getraumatiseerd door hun ervaringen in Myanmar.”

Het gaat om zo’n 380.000 kinderen die in Bangladesh wonen en nog eens 360.000 in de Myanmarese staat Rakhine. Unicef roept de internationale gemeenschap en de regeringen van Myanmar en Bangladesh op om in te grijpen om de kinderen de “stabiliteit en een gevoel van hoop” te bieden die ze nu ontberen. Fontaine dringt vooral aan op beter lees-, reken- en taalonderwijs.

Onveilig

De miljoen Rohingya zijn op de vlucht voor geweld en discriminatie in Myanmar. Volgens de VN leven er momenteel zo’n 919.000 Rohingya in zuidelijk Bangladesh. Driekwart van hen heeft Myanmar in het afgelopen jaar verlaten, op zoek naar een veiliger heenkomen. Volgens de organisatie willen zij wel terug naar huis, maar is dat nu nog niet verantwoord vanwege de politieke en sociale situatie in hun land. Voor de vluchtelingen vormt momenteel ook het regenseizoen en de bijbehorende overstromingen een groot gevaar.

Vorige week waarschuwde de Britse organisatie Oxfam al voor de gevaren voor de Rohingya-vrouwen en -meisjes in Bangladesh. Zij lopen gezondheidsrisico’s door de slechte sanitaire voorzieningen. Bovendien worden “honderden vrouwen per week” slachtoffer van “gender-gerelateerd geweld”, waaronder seksueel geweld, aldus Oxfam.

Om de vrouwen aldaar te helpen is er volgens de organisatie behoefte aan verlichte voetpaden, voorlichting voor vrouwen over “kwesties als veiligheid en vroeg trouwen”, sociaal werk om geweld tegen vrouwen tegen te gaan en nieuwe sanitaire voorzieningen met deuren die op slot kunnen, plankjes om kleding uit de modder te houden en meer privacy.