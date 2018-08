Twee doden bij mesaanval Parijs

Bij een aanval met een mes in een voorstad van Parijs zijn donderdagochtend twee mensen om het leven gekomen. Een ander persoon raakte zwaargewond. De aanvaller is doodgeschoten door agenten, meldt de prefectuur Yvelines.

Prefet78 Préfet des Yvelines

Le RAID n’a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé.

Bilan humain s’agissant des victimes : 2 personnes décédées, 1 blessé grave.

[# Trappes] Opération de police achevéeLe RAID n’a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé.Bilan humain s’agissant des victimes : 2 personnes décédées, 1 blessé grave. @Prefet78 remercie les fonctionnaires de @PoliceNat78 pour leur sang-froid et leur professionnalisme 23 augustus 2018 @ 09:15 Volgen

Het geweld had plaats in Trappes, een stadje ten westen van de Franse hoofdstad. De plaats met circa 30.000 inwoners kent veel armoede en achterstandswijken, terwijl het in een welvarende regio ligt. Vanuit Trappes zijn veel jongeren vertrokken naar Syrië om zich aan te sluiten bij radicale rebellengroepen.

Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Er is geen bewijs dat de messentrekker inderdaad handelde in opdracht van de extremistische strijdgroep. Drie bronnen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken melden tegenover persbureau AP dat de slachtoffers moeder en zus zijn van de dader en dat de motieven in de relationele sfeer zouden kunnen liggen.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb is naar Trappes afgereisd. Hij sprak van een tragedie en zei dat zijn gedachten bij de slachtoffers en hun nabestaanden zijn. Hij complimenteerde de politie met hun snelle optreden.