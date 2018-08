Ryanair bereikt akkoord met Ierse pilotenbond

Ryanair heeft voor het eerst afspraken gemaakt met een pilotenvakbond. De luchtvaartmaatschappij sloot donderdag na een week onderhandelen een akkoord met zijn Ierse vliegeniers, verenigd in de vakbond Fórsa. Ryanair en zijn piloten zijn al bijna negen maanden verwikkeld in slepende onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.

Wat er precies is afgesproken, hebben Ryanair en de bond niet bekendgemaakt. De onafhankelijke bemiddelaar die de gesprekken heeft begeleid, heeft de partijen afgeraden dieper op de overeenkomst in te gaan. De reden daarvoor is dat de piloten en het bestuur van Ryanair de afspraken nog moeten goedkeuren. Fórsa heeft zijn leden een positief stemadvies gegeven.

Het conflict tussen Ryanair en zijn vliegers heeft deze zomer al tot meerdere grote stakingen geleid. De laatste was twee weken geleden. Zo’n vierhonderd piloten in vijf Europese landen - waaronder Nederland - legden toen een hele dag het werk neer. Het was één van de grootste stakingen in de geschiedenis van Ryanair. In Nederland blokkeerde de rechter een poging van de maatschappij om de staking te voorkomen. Desondanks vielen er geen vluchten uit, doordat Ryanair uit andere landen vervangende piloten haalde.

Schijnzelfstandigheid

De onderhandelingen tussen Ryanair en de vakbonden lopen sinds begin dit jaar. Om stakingen te voorkomen besloot had het bedrijf besloten om aan tafel te gaan met de bonden. Die bonden erkende het concern eerst niet. Ryanair ging praten met bonden uit zes landen. De Nederlandse pilotenvakbond VNV zat daar aanvankelijk niet bij, maar is sindsdien wel in gesprek met Ryanair.

De actiepunten van de Ryanair-piloten in de verschillende Europese landen komen grotendeels overeen. Ze willen bijvoorbeeld dat het bedrijf iets doet aan schijnzelfstandigheid, piloten doorbetaalt als zij zich een dag ziek melden en stopt met het zomaar overplaatsen van vliegeniers naar een basis in een ander land. De Nederlandse piloten willen bovendien dat zij voortaan onder de Nederlandse arbeidswetgeving vallen, in plaats van onder de Ierse, zoals nu het geval is.

Een woordvoerder van de VNV zegt dat de afspraken van donderdag “iets positiefs kunnen betekenen” voor de situatie van de Nederlandse Ryanair-vliegers. Echt enthousiast durft de bond voorlopig nog niet te zijn. De woordvoerder houdt er rekening mee dat het Ierse akkoord enkel over een aantal specifieke punten gaat, waardoor een deel van de bezwaren overeind blijft.