Rijksrecherche onderzoekt dood van arrestant na aanhouding

De Rijksrecherche gaat onderzoeken waardoor een 32-jarige Amsterdammer woensdag kort na zijn arrestatie is overleden. Hij werd opgepakt omdat hij in het Amsterdamse stadsdeel De Pijp een vrouw in haar rug zou hebben gestoken.

De man verzette zich volgens de politie hevig tegen zijn aanhouding. Tijdens de worsteling kreeg hij op een gegeven moment een hartstilstand. Hij werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar daar stierf hij vervolgens alsnog.

Justitie onderzoekt de rol van een 41-jarige man, die de veronderstelde messentrekker na een achtervolging volgens omstanders met een zwaar voorwerp op het hoofd heeft geslagen. Agenten die op een melding over de steekpartij waren afgekomen, troffen de later overleden 32-jarige verdachte aan met een hoofdwond. De man van 41 zit momenteel vast.

Lichtgewond

Volgens de politie raakte de 18-jarige vrouw die werd neergestoken lichtgewond. “Ze kon zelf weglopen”, aldus een woordvoerder. Het lijkt erop dat ze zonder aanleiding werd aangevallen, maar dat kan de politie nog niet met zekerheid zeggen zolang het onderzoek nog loopt.

De Rijksrecherche opent altijd een onderzoek als bij politie-optreden iemand komt te overlijden. Meestal betreft het gevallen waarin agenten iemand hebben neergeschoten met hun dienstwapen. Soms gaat het echter ook om arrestanten die tijdens hun aanhouding onwel zijn geworden. Zo onderzocht de Rijksrecherche de geruchtmakende dood van Mitch Henriquez, die overleed tijdens een arrestatie waarbij agenten een nekklem gebruikten.