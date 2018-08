Politie krijgt veel tips maar heeft nog ‘geen idee’ waar Jos B. zich bevindt

De Limburgse politie krijgt veel tips binnen over Jos B., die gezocht wordt voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Woensdag kwamen er al tweehonderd aanwijzingen binnen en ook donderdag hebben zich mensen met tips gemeld, laat een woordvoerder weten. Toch zegt de politie nog geen idee te hebben waar de man van 55 zich bevindt.

De 11-jarige Nicky Verstappen kwam in 1998 om het leven. Op zijn kleding werd een DNA-spoor gevonden. Woensdag bracht de politie naar buiten dat dankzij onder meer een groot onderzoek onder ruim 20.000 mannen een verdachte was aangemerkt: het DNA-spoor bleek van Jos B. te zijn. Een definitieve oplossing bood die doorbraak echter nog niet, want waar B. zich bevindt is al sinds februari onduidelijk. Hij is voor het laatst gezien in de Franse Vogezen.

B. wordt in deze zaak verdacht van drie misdrijven: moord of doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving en een zedendelict. Dat laatste is nieuw. De precieze aard van dat delict wil het Openbaar Ministerie uit onderzoeksbelang nog niet bekendmaken, maar de sporen die bij Nicky zijn gevonden geven volgens hoofdofficier Jan Eland voldoende aanleiding om de formele verdenking te rechtvaardigen.

Zoektocht

Initialen Hoewel de politie de identiteit van Jos B. openbaar gemaakt heeft, heeft NRC ervoor gekozen om zijn naam niet voluit te vermelden. In de NRC Code staat meer over hoe wij omgaan met namen van verdachten.

De politie heeft B. op de Nationale Opsporinglijst geplaatst. Ook staat hij met 54 anderen op de most wanted-lijst van Europol. Verder zijn er opsporingsberichten verspreid in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans. Een opsporingsfilmpje van B. was donderdagochtend online al honderdduizenden keren bekeken.

De aandacht voor de zaak, die de politie zelf “uitzonderlijk” noemt, heeft ertoe geleid dat zich al zeker tweehonderd mensen gemeld hebben. De meesten melden zich met informatie over plaatsen waar ze B. gezien denken te hebben. Die tips worden “met spoed” uitgezocht, zei de Limburgse politiechef Ingrid Schäfer-Poels woensdagavond in Laat op één. De politie vraagt mensen die denken B. in de laatste maanden gezien te hebben zich te melden.