Politie arresteert man voor verlenen onderdak aan vermiste Nsimire

De politie heeft woensdagavond in Den Haag een 33-jarige man opgepakt die onderdak zou hebben geboden aan het vermiste meisje Nsimire Massembo. Hij wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag, meldt het korps. Nsimire was bijna een maand zoek en werd woensdag ongedeerd teruggevonden.

Al snel nadat agenten zich over het 14-jarige meisje hadden ontfermd, kwam de politie naar eigen zeggen de verdachte op het spoor. Hij werd aangehouden op straat in Den Haag, waar hij ook woont. Wat precies de relatie was tussen de man en Nsimire, moet volgens een politiewoordvoerder nog uit onderzoek blijken. De komende dagen wordt Nsimire verhoord over wat er precies is gebeurd tijdens haar verdwijning.

Nsimire verdween op 27 juli. Ze ging van huis om een broek te kopen en kwam niet meer terug. De politie kon nog vaststellen dat ze in de nacht van 27 op 28 juli bij een vriendin was blijven slapen, maar daarna liep het spoor dood. WhatsAppjes bereikten de telefoon van Nsimire niet meer.

Woensdagmiddag werd Nsimire weer gevonden. De politie had een tip gekregen van iemand die Nsimire op straat had zien lopen. Daar troffen agenten haar inderdaad aan.

De politie vaardigde geen Amber Alert uit om Nsimire te vinden, tot onvrede van vader Baderha Massembo. Volgens de politie was het niet nodig een alert te versturen, omdat er geen aanwijzingen waren dat het meisje in acuut levensgevaar was. Haar ov-chipkaart en mobiele telefoon waren tot een week na haar verdwijning nog gewoon in gebruik, bleek uit onderzoek. De autoriteiten hielden er al rekening mee dat Nsimire was weggelopen en dat iemand haar hielp om zich te verstoppen.