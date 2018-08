Ook Google verwijdert accounts met propaganda uit Iran

Ook Google heeft afgelopen tijd accounts verwijderd die betrokken zouden zijn geweest bij het verspreiden van propaganda vanuit Iran. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. Woensdag lieten Facebook en Twitter al weten ruim 900 accounts en pagina’s te hebben verwijderd omdat die onder meer betrokken waren geweest bij propaganda vanuit Iran en Rusland.

Google verwijderde 39 Youtube-kanalen, zes blogs en 13 Google+ accounts. Dit zijn er een stuk minder dan Facebook en Twitter maar toont dat de grote techbedrijven zeggen de strijd aan te gaan met propaganda. Google schrijft in een verklaring: “Wij blijven onderzoek doen naar deze onderwerpen en we zullen onze bevindingen blijven delen met de autoriteiten in de Verenigde Staten en elders.”

Campagnes

De accounts die Facebook verwijderde hadden betrekking op twee afzonderlijke campagnes gecoördineerd door groepen gelinkt aan de Iraanse en de Russische staat. Sinds vorig jaar is de techgigant bezig met het verwijderen van nepaccounts. Het bedrijf moest toen uiteindelijk toegeven dat de Russen politieke campagnes hadden gevoerd op Facebook om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Ook de accounts die Twitter had verwijderd werden gebruikt voor “gecoördineerde manipulatie”. Veel van deze gebruikersaccounts kwamen uit Iran.

Donderdag schrijft Nu.nl dat Facebook berichten van Nederlandse media ten onrechte markeert als spam. Een woordvoerder van het bedrijf laat aan de website weten dat het een foutje is en dat Facebook een update uitbrengt waardoor dit niet meer zou moeten gebeuren.