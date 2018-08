Migranten die Spaanse exclave Ceuta al bereikt hadden, teruggezet naar Marokko

De Spaanse nationale politie zou volgens het persbureau EFE donderdag 116 migranten vanuit Ceuta terug hebben gebracht naar Marokko. Deze groep Afrikanen wist een dag eerder over de hekken de Spaanse exclave te bereiken op weg naar een asielaanvraag in Europa. De Spaanse regering baseert zich voor deze buitengewone actie op een in 1992 gesloten verdrag met Marokko waarin is vastgelegd dat mensen die illegaal binnenkomen zonder procedures terug kunnen worden gezet.

Spanje slaat hiermee een nieuwe weg in om de migratie het hoofd te bieden. In het verleden werden wel eens migranten teruggestuurd die tussen de hekken terecht waren gekomen, maar niet eerder werd een grote groep die Ceuta al volledig binnen was, teruggezet naar Marokko. Het land heeft deze zomer te maken met een groeiende instroom van migranten uit Marokko.

Prikkeldraad

Spanje wil al decennia een einde maken aan het terugkerende beeld van bungelende Afrikanen hoog op hekken vol prikkeldraad. De voorbije jaren zijn tal van maatregelen ingevoerd die de vlucht naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla moeten ontmoedigen. In 1995 kwam in Ceuta een eerste omheining langs de grens. In 1999 werd die vervangen door een hek van 2,5 meter hoog. Nu wordt de 8 kilometer lange grens gemarkeerd door een dubbel hekwerk van zes meter hoog met bovenop rollen prikkeldraad. Spanje wil de bestormingen niet langer als vluchtpoging behandelen, maar als verstoring van de openbare orde. De regering van de nieuwe centrum-linkse premier Sánchez denkt met de bilaterale overeenkomst uit 1992 met Rabat voldoende wettelijke basis te hebben om mensen die „illegaal binnenkomen” terug te zenden.

In het verleden tekenden tal van organisaties protest aan tegen het beleid van Spanje, dat in zou gaan tegen de internationale verdragen waarin staat dat één voet over de grens recht geeft op een asielaanvraag en juridische bijstand.