Lievelingszender Trump zet focus op ‘criminele’ migrant

Als een perfecte storm kwamen de problemen van de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagmiddag nagenoeg gelijktijdig tot ontlading. Amerikaanse media konden nauwelijks snel genoeg schakelen tussen de juridische ontwikkelingen rond Trumps oud-campagneleider Paul Manafort en zijn voormalige advocaat Michael Cohen, beiden schuldig aan onder meer belastingfraude. Waarnemers vergeleken de rampdag van Trump met een keerpunt in het Watergate-schandaal uit de jaren zeventig, dat president Richard Nixon ten val bracht.

Zo niet bij Fox News, de conservatieve nieuwszender die Trump uiterst gunstig gezind is. Met een laserfocus bracht Fox als belangrijkste nieuws de arrestatie van een illegale immigrant uit Mexico, die verantwoordelijk zou zijn voor de moord op een 20-jarige vrouw uit de staat Iowa. Het lichaam van Mollie Tibbetts, die sinds een maand werd vermist, werd dinsdag gevonden.

Aangeklaagd

„Monster in de buurt”, kopte de website van Fox News over de moordzaak op het platteland van Iowa. „Illegale immigrant gearresteerd wegens moord op Mollie Tibbetts was plaatselijke boerderijhulp, zegt politie.” De verdachte, de 24-jarige Christhian Rivera, bracht de autoriteiten naar het lichaam van Tibbetts, die op 18 juli voor het laatst werd gezien toen ze ging joggen. Rivera is aangeklaagd wegens moord.

„Schande” schreef Laura Ingraham, een presentator bij Fox, in kapitalen op Twitter, met een link naar een verslag over de zaak. Ook Trump, die illegale immigratie regelmatig in verband brengt met criminaliteit, vestigde de aandacht op de arrestatie tijdens een rally met aanhangers in West Virginia. „Jullie hebben gehoord over de illegale vreemdeling die is binnengekomen, helaas uit Mexico, en jullie zagen wat er is gebeurd met die ongelooflijk mooie jonge vrouw”, aldus de president, die het nieuws over Manafort en Cohen negeerde.

Groot belang

Waarnemers bij Fox waren het erover eens dat de dood van Tibbetts van groter belang is voor de gemiddelde Amerikaanse kiezer dan de misdrijven van de medewerkers van de president. „We voelen ons allemaal verbonden met de onnodige dood van een jonge dame die haar leven voor zich had en die dood is omdat we een gebroken immigratiestelsel hebben”, zei commentator Mike Huckabee. „Ik denk dat de Republikeinen een geweldige kans hebben om te zeggen: laten we dit repareren.”

Enkele familieleden van Tibbetts hebben verklaard dat ze haar dood niet in verband willen brengen met een politiek debat over immigratie. In een verklaring om te bedanken voor medeleven, noemden ze de kwestie niet.

Op sociale media werd Fox News, dat door critici wordt vergeleken met een propagandakanaal voor Trump, ondertussen flink op de korrel genomen voor de onderkoelde reactie op de schandalen rond de president. Bij een trend op Twitter bedachten gebruikers afleidende nieuwsverhalen voor Fox terwijl andere kanalen berichtten over Manafort en Cohen.